Турчак заявил о желании депутатов и сенаторов участвовать в спецоперации
Многие депутаты от «Единой России» и сенаторы выразили желание принять непосредственное участие в спецоперации на Украине после объявления в России частичной мобилизации, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже», – написал он в своем Telegram-канале.
Турчак пообещал вскоре назвать имена всех коллег, выразивших такое желание. Многие из них, добавил он, с февраля находятся в зоне проведения СВО, занимаются организацией гуманитарной миссии, помощью военнослужащим и мирным жителям.
«В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, — это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах», – заключил он.
Согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты и сотрудники аппарата ГД, которые имеют «военные навыки», смогут в качестве добровольцев участвовать в СВО. «Брони нет – давайте из этого исходить», – сказал он на заседании Думы.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») вслед за спикером заявил, что у депутатов брони на мобилизацию нет: «Депутаты будут делать все, чтобы задачи были выполнены, или здесь, или с оружием в руках. Пока число депутатов [которые захотят участвовать в СВО] неизвестно. Думаю, практически все готовы пойти добровольцами».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса