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Турчак заявил о желании депутатов и сенаторов участвовать в спецоперации

Ведомости

Многие депутаты от «Единой России» и сенаторы выразили желание принять непосредственное участие в спецоперации на Украине после объявления в России частичной мобилизации, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже», – написал он в своем Telegram-канале.

Турчак пообещал вскоре назвать имена всех коллег, выразивших такое желание. Многие из них, добавил он, с февраля находятся в зоне проведения СВО, занимаются организацией гуманитарной миссии, помощью военнослужащим и мирным жителям.

«В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, — это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах», – заключил он.

Согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

Ранее по теме: Депутаты готовы найти работу и в тылу

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты и сотрудники аппарата ГД, которые имеют «военные навыки», смогут в качестве добровольцев участвовать в СВО. «Брони нет – давайте из этого исходить», – сказал он на заседании Думы.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») вслед за спикером заявил, что у депутатов брони на мобилизацию нет: «Депутаты будут делать все, чтобы задачи были выполнены, или здесь, или с оружием в руках. Пока число депутатов [которые захотят участвовать в СВО] неизвестно. Думаю, практически все готовы пойти добровольцами».

Ранее по теме: По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизация

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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