Володин предложить обсудить мобилизацию депутатов Госдумы

«Давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, — надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть, добровольцем», – сказал он.