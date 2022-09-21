Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в России
Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ поручил приступить к исполнению указа президента России Владимира Путина о проведении в стране частичной мобилизации.
«Директива мной подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», – сказал он.
Шойгу добавил, что база мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов, а также аппарат усиления к мобилизации готовы. «Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений», – отметил министр.
Шойгу также заявил о необходимости организации своевременного и качественного оповещения граждан, а также противодействия провокациям и противоправным действиям. Командующим войсками военных округов поручено наладить тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов России по обеспечению призыва граждан по мобилизации, добавил он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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