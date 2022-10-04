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Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных

Ведомости

Более 200 000 человек прибыли в Вооруженные силы в результате частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве, пишет ТАСС.

«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 000 человек», — сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, мобилизованных должны обеспечить необходимыми комплектами одежды и другими вещами, а также закрепить за каждым воинские должности. Шойгу уточнил, что обучение военнообязанных идет на 80 полигонах и в 6 учебных центрах.

По словам Шойгу, в военкоматы также приходит большое количество добровольцев. Он призвал внимательно подходить к каждому обращению и не отказывать людям, желающим участвовать в спецоперации, «если на то нет серьезных оснований».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

В конце сентября Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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