Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных
Более 200 000 человек прибыли в Вооруженные силы в результате частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве, пишет ТАСС.
«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 000 человек», — сказал глава Минобороны РФ.
По его словам, мобилизованных должны обеспечить необходимыми комплектами одежды и другими вещами, а также закрепить за каждым воинские должности. Шойгу уточнил, что обучение военнообязанных идет на 80 полигонах и в 6 учебных центрах.
По словам Шойгу, в военкоматы также приходит большое количество добровольцев. Он призвал внимательно подходить к каждому обращению и не отказывать людям, желающим участвовать в спецоперации, «если на то нет серьезных оснований».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
В конце сентября Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
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