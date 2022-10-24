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Общество

Собянин рассказал об организации поддержки мобилизованных и членов их семей

Ведомости

По большей части поступивших в Центр поддержки мобилизованных запросов (95%) была оказана помощь, причем многие из них были исполнены день в день, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отчитываясь о первых результатах работы. Он уточнил, что работа осуществляется как по запросам родственников, так и проактивно.

По информации Собянина, материальную помощь получили 5000 человек, всего было подано 8600 заявлений. 5000 детей получили право на бесплатное горячее питание в школах и были освобождены от оплаты детского сада и секций. 250 детей были устроены в детские сады рядом с домом. Он также отметил, что в течение ближайшего времени все семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, получат помощь со школами и детскими садами.

Более 160 пожилых людей получили путевки на проживание в домах ветеранов вне очереди, а также смогли оформить надомное социальное обслуживание, сообщил Собянин.

Мэр Москвы обратил внимание на востребованность среди услуг по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству. С подобными запросами обратились более 500 человек. Из них около 370 уже записаны на курсы, 200 – приступили к занятиям. 150 человек с помощью сотрудников Центра поддержки мобилизованных смогли подобрать подходящие вакансии, из которых 15 человек уже начали работать.

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30 сентября Собянин объявил о запуске в Москве центра поддержки для родственников призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ. Центр будет оказывать помощь по различным направлениям, в том числе по вопросам устройства детей в школы и детские сады и поиска работы. Кроме того, он пообещал определить нетрудоспособных родственников в социальные стационары.

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства объявил о частичной мобилизации в стране. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных