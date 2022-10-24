Собянин рассказал об организации поддержки мобилизованных и членов их семей

По информации Собянина, материальную помощь получили 5000 человек, всего было подано 8600 заявлений. 5000 детей получили право на бесплатное горячее питание в школах и были освобождены от оплаты детского сада и секций. 250 детей были устроены в детские сады рядом с домом. Он также отметил, что в течение ближайшего времени все семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, получат помощь со школами и детскими садами.