В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе кабмина.
В постановлении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится также о продлении сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Решение об отсрочке по уплате налогов и взносов распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний, пояснили в кабмине. Мера будет действовать во время прохождения военной службы и в течение нескольких месяцев после ее завершения.
Отсрочка будет рассчитываться следующим образом:
Для уплаты налогов и страховых взносов – со дня демобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы.
Для предоставления налоговых деклараций – со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания службы.
Для уплаты налога на профессиональный доход – со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации.
Отмечается, что оплатить задолженность мобилизованные смогут в рассрочку, а размер первого платежа составит одну шестую всего долга.
На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе позволяет предоставлять малому и среднему бизнесу кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Кроме того, Путин узаконил предоставление мобилизованным предпринимателям пяти рабочих дней на передачу всех дел в своем бизнесе. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц». Закон о воинской обязанности и военной службе этого не позволяет.
7 октября президент подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеку, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.