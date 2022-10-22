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Экономика

В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Ведомости

Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе кабмина. 

В постановлении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится также о продлении сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Решение об отсрочке по уплате налогов и взносов распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний, пояснили в кабмине. Мера будет действовать во время прохождения военной службы и в течение нескольких месяцев после ее завершения.

Отсрочка будет рассчитываться следующим образом:

  • Для уплаты налогов и страховых взносов – со дня демобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы.

  • Для предоставления налоговых деклараций – со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания службы.

  • Для уплаты налога на профессиональный доход – со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации.

Отмечается, что оплатить задолженность мобилизованные смогут в рассрочку, а размер первого платежа составит одну шестую всего долга.

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На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе позволяет предоставлять малому и среднему бизнесу кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Кроме того, Путин узаконил предоставление мобилизованным предпринимателям пяти рабочих дней на передачу всех дел в своем бизнесе. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц». Закон о воинской обязанности и военной службе этого не позволяет.

7 октября президент подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеку, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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