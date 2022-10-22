В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

В постановлении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится также о продлении сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Решение об отсрочке по уплате налогов и взносов распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний, пояснили в кабмине. Мера будет действовать во время прохождения военной службы и в течение нескольких месяцев после ее завершения.