Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Ранее 7 октября Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеки, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.