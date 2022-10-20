Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в том числе, позволяет предоставлять малому и среднему бизнесу кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы.
Мобилизованные бизнесмены и их родственники смогут до конца следующего года обратиться к кредитору за такими каникулами. длительность которых составит срок прохождения воинской службы по мобилизации + 90 дней, а также периоды пребывания мобилизованного в медучреждениях в случае ранения или болезни. В случае признания мобилизованного «безвестно отсутствующим» кредитные каникулы продлеваются до отмены такого решения либо до объявления гражданина умершим.
Авторы законопроекта ранее подчеркнули, что «каникулы не предполагают прощения долга и предоставляются в форме отсрочки платежей на весь срок военной службы единственного участника общества». Начисленные в течение каникул проценты капитализируются и включаются в тело основного долга по аналогии с антикризисными каникулами для субъектов МСП, которые предоставлялись в начале пандемии.
Помимо этого Путин узаконил предоставление мобилизованным предпринимателям пять рабочих дней на передачу всех дел в своем бизнесе. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц». Закон о воинской обязанности и военной службе этого не позволяет.
Ранее 7 октября Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеки, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. Накануне, 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главы регионов подчеркнули, что вручение повесток прекращается, а уже разосланные и выданные – прекращают свое действие.
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