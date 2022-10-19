Предпринимателям разрешат не закрывать бизнес из-за призыва

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснил «Ведомостям», что изначально речь шла в законопроекте о семи сутках отсрочки, так как имелись в виду календарные дни. «Но сейчас решили написать «пять рабочих дней», так как это всегда больше, чем семь суток, – пояснил он. – Если человека призвали перед государственными праздниками, выходными, то эти дни выпадают из этого срока». По его словам, такая формулировка «удобнее и правильнее», а сам срок «комфортнее для людей».