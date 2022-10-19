Предпринимателям разрешат не закрывать бизнес из-за призыва

Предпринимателям разрешат не закрывать бизнес из-за призываПри этом им дадут пять рабочих дней на то, чтобы передать дела
Госдума во вторник приняла сразу в трех чтениях закон, предоставляющий попавшим под мобилизацию индивидуальным предпринимателям (ИП) и гендиректорам компаний пять рабочих дней на передачу всех дел в своем бизнесе. Документ, который вносит поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, внесли в Госдуму 12 октября сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев, а также 24 депутата (все от «Единой России»).
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснил «Ведомостям», что изначально речь шла в законопроекте о семи сутках отсрочки, так как имелись в виду календарные дни. «Но сейчас решили написать «пять рабочих дней», так как это всегда больше, чем семь суток, – пояснил он. – Если человека призвали перед государственными праздниками, выходными, то эти дни выпадают из этого срока». По его словам, такая формулировка «удобнее и правильнее», а сам срок «комфортнее для людей».
Он также отметил, что бизнес не оспаривал срок, указанный в законопроекте: «С представителями бизнеса все согласовано, вокруг этого вопроса вообще не было с ними диалога [спора], не возникало вопросов». При этом основным в принятом законе он считает возможность для предпринимателей сохранить свой бизнес, даже будучи призванными по мобилизации: «Сейчас, если они найдут способ не закрыться, например оформить доверенности, передать под управление партнерам, у них будет шанс сохранить [свое дело]».
Инициатива единороссов дополняет закон о мобилизационной подготовке и мобилизации новой статьей, регламентирующей особенности призыва отдельных категорий граждан. Первоначальная редакция законопроекта предполагала недельную отсрочку для передачи дел для ИП и единственных учредителей (и по совместительству гендиректоров) компаний.
Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц». Закон о воинской обязанности и военной службе этого не позволяет. Новая редакция дает такое право всем лицам, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, а не только тем, кто одновременно является гендиректором.
Еще две поправки, которые обсуждались на заседании, не набрали нужного количества голосов для принятия. Первая из них (от депутатов оппозиционных фракций) предлагала дать отсрочку от мобилизации многодетным отцам, имеющим трех детей, а не четырех, как предусматривает закон о мобилизации, а также отцам детей-инвалидов и детей с паллиативным статусом. Вторая поправка (ее предложили только депутаты от «Новых людей») предполагала отсрочку от мобилизации для граждан, которые считаются единственными детьми одиноких родителей.
За поправку о многодетных отцах и отцах детей-инвалидов проголосовало 110 депутатов, за поправку «Новых людей» о единственных детях в семье проголосовало только 105 человек. Ни один депутат не проголосовал против этих поправок.
В ходе обсуждения глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) сообщила, что комитет получил более 600 обращений из регионов об отсрочке для отцов троих детей. Авторы писем указывали, что положение о такой отсрочке содержится во внутреннем документе Генштаба. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») подтвердил существование документа и предположил, что на местах «военные комиссариаты его недопонимают, этот документ». Он добавил также, что комитет работает с Минобороны и по поводу отцов детей-инвалидов, но позиция министерства «окончательно не сформирована».