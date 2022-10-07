Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законопроектом военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Обратиться в банк за льготами по кредиту можно до 31 декабря 2023 г.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина ранее разъяснила порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан. По ее словам, кредитные каникулы смогут получить только те призванные россияне, которые брали кредит или ипотеку до получения повестки. Для этого им нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации на Украине.
В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеки, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.
21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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