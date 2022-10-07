Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина ранее разъяснила порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан. По ее словам, кредитные каникулы смогут получить только те призванные россияне, которые брали кредит или ипотеку до получения повестки. Для этого им нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации на Украине.