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Общество

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

Ведомости

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам и участникам спецоперации на Украине, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

В соответствии с законопроектом, военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Как уточнялось ранее, обязательства по кредиту будут прекращены, если военнослужащий погибнет в ходе спецоперации. 

Депутаты нижней палаты ранее приняли во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, отправившихся на военную службу в рамках частичной мобилизации или по контракту.

Согласно документу, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде. При этом период, пока договор приостановлен, засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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