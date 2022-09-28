Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

Согласно документу, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде. При этом период, пока договор приостановлен, засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.