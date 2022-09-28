Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам и участникам спецоперации на Украине, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.
В соответствии с законопроектом, военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.
Как уточнялось ранее, обязательства по кредиту будут прекращены, если военнослужащий погибнет в ходе спецоперации.
Депутаты нижней палаты ранее приняли во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, отправившихся на военную службу в рамках частичной мобилизации или по контракту.
Согласно документу, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде. При этом период, пока договор приостановлен, засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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