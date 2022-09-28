ФАС примет меры в случае нарушений в ценообразовании на обмундирование
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары, следует из сообщения регулятора в Telegram-канале.
«В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов «Единой России» на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности», — говорится в сообщении.
Ранее «Известия» со ссылкой на письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру писали, что после 21 сентября в России заметно повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Эта продукция пользуется спросом у граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и у добровольцев. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.
Эту информацию подтвердили в консалтинговой компании Magic Group, отмечая, что любое шоковое событие провоцирует спекулятивный рост цен. В данном случае можно наблюдать рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на иные товары.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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