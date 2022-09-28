ФАС примет меры в случае нарушений в ценообразовании на обмундирование

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру писали, что после 21 сентября в России заметно повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Эта продукция пользуется спросом у граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и у добровольцев. Парламентарий обратил внимание, что многие продавцы начали завышать цены на данную продукцию.