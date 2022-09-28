Срочников смогут мобилизовать только после их увольнения в запас
Граждан, которые проходят срочную службу в армии, могут мобилизовать после увольнения в запас, следует из сообщения на портале «Объясняем.рф».
«Могут, но только после его увольнения в запас», — говорится в ответе на вопрос, может ли быть мобилизован солдат-срочник, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре текущего года.
Россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке, отмечает портал.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
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