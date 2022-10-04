В Минтруде рассказали порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

Оформить отсрочку можно в любой момент в период службы, а также в течение 30 дней после ее окончания, но не позднее 31 декабря 2023 г., уточнили в ведомстве. Заявление рассматривается до 10 дней. Если ответа от банка не последовало, значит, кредитные каникулы одобрены, пояснили в министерстве.