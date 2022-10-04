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Общество

В Минтруде рассказали порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

Ведомости

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина разъяснила порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан. Ее выступление опубликовано в Telegram-канале правительства РФ. 

Баталина отметила, что кредитные каникулы смогут получить только те призванные россияне, которые брали кредит или ипотеку до получения повестки. Для этого им нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации на Украине.

Оформить отсрочку можно в любой момент в период службы, а также в течение 30 дней после ее окончания, но не позднее 31 декабря 2023 г., уточнили в ведомстве. Заявление рассматривается до 10 дней. Если ответа от банка не последовало, значит, кредитные каникулы одобрены, пояснили в министерстве.

Помимо призванных в рамках частичной мобилизации, воспользоваться отсрочкой также могут добровольцы, участвующие в спецоперации, контрактники, пограничники, обеспечивающие проведение СВО, сотрудники федеральных органов, которые решают задачи в рамках спецоперации, а также члены семьи граждан, участвующих в СВО.

Кредитные каникулы подразумевают отсутствие пени и штрафов, также на период мобилизации и 30 дней после ее окончания гражданин освобождается от обязанностей по кредиту, а банк не может продать залоговое имущество гражданина. 

В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеки, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.

Ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. Также палата одобрила законы о трудовых гарантиях для мобилизованных и отдельно для мобилизованных госслужащих. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных