В Минтруде рассказали порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина разъяснила порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан. Ее выступление опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
Баталина отметила, что кредитные каникулы смогут получить только те призванные россияне, которые брали кредит или ипотеку до получения повестки. Для этого им нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации на Украине.
Оформить отсрочку можно в любой момент в период службы, а также в течение 30 дней после ее окончания, но не позднее 31 декабря 2023 г., уточнили в ведомстве. Заявление рассматривается до 10 дней. Если ответа от банка не последовало, значит, кредитные каникулы одобрены, пояснили в министерстве.
Помимо призванных в рамках частичной мобилизации, воспользоваться отсрочкой также могут добровольцы, участвующие в спецоперации, контрактники, пограничники, обеспечивающие проведение СВО, сотрудники федеральных органов, которые решают задачи в рамках спецоперации, а также члены семьи граждан, участвующих в СВО.
Кредитные каникулы подразумевают отсутствие пени и штрафов, также на период мобилизации и 30 дней после ее окончания гражданин освобождается от обязанностей по кредиту, а банк не может продать залоговое имущество гражданина.
В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеки, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.
Ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. Также палата одобрила законы о трудовых гарантиях для мобилизованных и отдельно для мобилизованных госслужащих.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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