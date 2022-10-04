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Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. Трансляция заседания велась на официальном сайте верхней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Обратиться в банк за льготами по кредиту можно до 31 декабря 2023 г.

Кредитные каникулы могут предоставляться не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Совфед ранее сегодня также одобрил законы о трудовых гарантиях для мобилизованных и отдельно для мобилизованных госслужащих.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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