Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул

В соответствии с законопроектом военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Обратиться в банк за льготами по кредиту можно до 31 декабря 2023 г.