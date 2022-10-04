Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул
Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. Трансляция заседания велась на официальном сайте верхней палаты парламента.
В соответствии с законопроектом военнослужащему предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Обратиться в банк за льготами по кредиту можно до 31 декабря 2023 г.
Кредитные каникулы могут предоставляться не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в специальной военной операции на Украине.
Совфед ранее сегодня также одобрил законы о трудовых гарантиях для мобилизованных и отдельно для мобилизованных госслужащих.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
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