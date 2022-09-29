ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в кредитных каникулах для мобилизованных

«Судя по тем цифрам, что есть в прессе про число мобилизованных, это не такой большой объем [потенциальной] задолженности [перед банкам]. То есть на уровне банковского сектора это не такие большие цифры [потенциальных потерь]. Действительно, в случае гибели или инвалидности предполагается списание, про бюджет ничего пока не сказано. Мы рассчитываем на то, что эти цифры будут очень ограничены», – сказала Данилова.