ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в кредитных каникулах для мобилизованных

ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в кредитных каникулах для мобилизованныхСумма задолженностей не очень велика, оценили в регуляторе
Центробанк не видит существенного риска для финансовой устойчивости в новом законе о кредитных каникулах для мобилизованных даже с учетом того, что списания в случае гибели будут идти за счет банков. Об этом сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на форуме «Стратегия розничного бизнеса 2023», передает корреспондент «Ведомостей».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Она, как разъяснил позже министр обороны Сергей Шойгу, затронет 300 000 человек.
«Судя по тем цифрам, что есть в прессе про число мобилизованных, это не такой большой объем [потенциальной] задолженности [перед банкам]. То есть на уровне банковского сектора это не такие большие цифры [потенциальных потерь]. Действительно, в случае гибели или инвалидности предполагается списание, про бюджет ничего пока не сказано. Мы рассчитываем на то, что эти цифры будут очень ограничены», – сказала Данилова.
Точную оценку объему задолженности по кредитам ЦБ дать не может, но косвенно, «если предположить количество мобилизованных граждан и по данным Бюро кредитных историй посмотреть распределение», это небольшая, отметила она. По данным ЦБ, на август банковский портфель кредитов физлицам составил 26,1 трлн руб. Все четыре рейтинговых агентства – «Эксперт РА», АКРА, НКР и НРА – отказались оценивать «Ведомостям», какое потенциальное количество займов может прийтись на мобилизованных.
28 сентября Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребкредитам и ипотеке мобилизованным гражданам и участникам спецоперации на Украине. Заемщику предоставляется право обратиться к кредитору за отсрочкой платежей на срок несения службы (плюс 30 дней) или за уменьшением размера платежей в течение льготного периода. Подать заявление можно до 31 декабря 2023 г. Помимо самих мобилизованных это смогут сделать члены их семей, включая супругов, а также лица, находящихся у них на иждивении.
Обязательства по кредиту прекращаются, если военнослужащий погибнет в ходе спецоперации или получит инвалидность I группы. Списание долгов по кредитам будут за счет банков, а не государства, говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и подтверждал замминистра финансов Алексей Моисеев. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено.
По потребкредитам и кредитным картам продолжат начисляться проценты по долгу в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, а также проценты по ставке ипотеки, напомнила Данилова: поэтому этот продукт не несет существенных процентных рисков для банков, да и в целом закон не угрожает финансовой устойчивости, добавила она. В ЦБ считают, что влияние поправок ограничено и не приведет к существенному сокращению кредитования.
В отношении всех заемщиков обязательным условием выдачи кредита банком является страхование случая его невозврата должником, говорит партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский. Поэтому если человек умирает, то наступает страховой случай и погашением его кредита занимается страховая компания. Если заемщик не оформлял такую страховку, то долг переходит его наследникам, поясняет эксперт.
По общему законодательству (до принятия закона о кредитных каникулах) военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, мог быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания боевых действий, поясняет Павловский. Принять наследство и, соответственно, рассчитаться по кредиту в таких случаях можно только по истечении больших сроков – 5 либо 2 лет, – в течение которых на сумму кредита будут начисляться штрафные санкции и проценты, добавил он. При страховании случая невозврата кредита страховой случай при таких обстоятельствах определяется конкретным договором страхования.