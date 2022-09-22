За реструктуризацией кредитов мобилизованных смогут обратиться их близкие

Банк России 21 сентября в день начала частичной мобилизации рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам разработать специальные программы реструктуризации. Им также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.