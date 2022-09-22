Газета
Финансы

За реструктуризацией кредитов мобилизованных смогут обратиться их близкие

Ведомости

Банк России дал разъяснения относительно отсрочки по кредитам на время мобилизации в армию – на отсрочку платежей или уменьшение их размера смогут рассчитывать мобилизованные в соответствии с указом президента. Срок – период мобилизации.

Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), говорится в разъяснениях регулятора.

Банк России 21 сентября в день начала частичной мобилизации рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам разработать специальные программы реструктуризации. Им также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

При этом кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

Помимо рекомендаций ЦБ власти также доработают законопроект о постоянных кредитных каникулах так, чтобы он позволил автоматически предоставлять отсрочку мобилизованным в зону военной спецоперации военнослужащим, писали ранее «Ведомости».

Сейчас на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа по закону можно только по ипотеке, по всем остальным видам кредитов каникулы временные – они действуют до 30 сентября. Власти намерены сделать механизм кредитных каникул по закону постоянным: 19 сентября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму соответствующий законопроект.

Мобилизованным будут предоставлены кредитные каникулы

Для этого депутаты доработают уже внесенный законопроект

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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