Мошенники активизировались после объявления частичной мобилизации

Мошенники активизировались после объявления частичной мобилизацииЧаще всего они предлагают освободить от воинской службы и помочь покинуть страну
Финансовые мошенники быстро переориентировались в своих схемах на актуальную повестку и используют в качестве приманки новость о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, рассказал «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. В «РТК-Соларе» на сегодняшний момент выявили уже более 500 ресурсов, которые используются для заработка на желающих избежать мобилизации. Значительную активность мошенников, использующих новость о мобилизации, подтвердили представители Сбербанка и «Почта банка».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.