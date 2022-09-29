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Мошенники активизировались после объявления частичной мобилизации

Чаще всего они предлагают освободить от воинской службы и помочь покинуть страну
Наталья Заруцкая
Мошенники размещают фейковые объявления в мессенджерах и соцсетях / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Финансовые мошенники быстро переориентировались в своих схемах на актуальную повестку и используют в качестве приманки новость о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, рассказал «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. В «РТК-Соларе» на сегодняшний момент выявили уже более 500 ресурсов, которые используются для заработка на желающих избежать мобилизации. Значительную активность мошенников, использующих новость о мобилизации, подтвердили представители Сбербанка и «Почта банка».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных