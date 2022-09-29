Мошенники активизировались после объявления частичной мобилизации

Финансовые мошенники быстро переориентировались в своих схемах на актуальную повестку и используют в качестве приманки новость о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, рассказал «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. В «РТК-Соларе» на сегодняшний момент выявили уже более 500 ресурсов, которые используются для заработка на желающих избежать мобилизации. Значительную активность мошенников, использующих новость о мобилизации, подтвердили представители Сбербанка и «Почта банка».