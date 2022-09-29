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Мошенники начали массово собирать данные о военнообязанных гражданах

Они получают информацию через фейковые почтовые рассылки и Telegram-чаты
Анастасия Курашева
Персональные данные подлежащих мобилизации военнообязанных граждан злоумышленники начали парсить через создаваемые Telegram-чаты / Донат Сорокин / ТАСС

Злоумышленники начали рассылать в российские компании фейковые письма, составленные якобы должностными лицами Минобороны, с просьбой в кратчайшие сроки предоставить информацию о сотрудниках, состоящих на воинском учете. О появлении таких рассылок «Ведомостям» рассказал собеседник в одной из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности. Информацию подтвердили директор центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко и представитель Positive Technologies. Данные, которые злоумышленники рассчитывают собрать, могут быть использованы для социальной инженерии, предупреждают эксперты.

«Ведомости» ознакомились с текстом одного из таких писем, направленного якобы от лица начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Конкретные получатели в документе не указаны. В нем содержится просьба «в кратчайшие сроки» направить на адрес электронной почты gomu.mil.gov@mail.ru списки сотрудников, состоящих на воинском учете, с указанием военно-учетных специальностей и занимаемых на предприятии должностей. В письме стоит отметка о том, что документ якобы подписан электронной подписью с указанием номера сертификата, ФИО владельца и срока действия. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных