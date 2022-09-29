Мошенники начали массово собирать данные о военнообязанных гражданах

«Ведомости» ознакомились с текстом одного из таких писем, направленного якобы от лица начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Конкретные получатели в документе не указаны. В нем содержится просьба «в кратчайшие сроки» направить на адрес электронной почты gomu.mil.gov@mail.ru списки сотрудников, состоящих на воинском учете, с указанием военно-учетных специальностей и занимаемых на предприятии должностей. В письме стоит отметка о том, что документ якобы подписан электронной подписью с указанием номера сертификата, ФИО владельца и срока действия. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.