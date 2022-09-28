Мошенники начали предлагать поддельные дипломы по IT-специальностям для отсрочки от армии

Мошенники начали предлагать поддельные дипломы по IT-специальностям для отсрочки от армииТакие предложения распространяются в популярных мессенджерах по цене от 16 000 руб.
Объявленная в стране частичная мобилизация привела к всплеску активности злоумышленников, предлагающих приобрести у них поддельные дипломы о высшем образовании по IT-специальностям, обеспечивающим бронь от призыва. Основная масса таких предложений распространяется через популярные мессенджеры
На фоне начавшейся 21 сентября частичной мобилизации и решения Минобороны предоставить отсрочку IT-специалистам при наличии у них профильного образования появилась новая мошенническая схема по продаже поддельных дипломов в интернете. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех компаний, работающих в области информбезопасности.
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