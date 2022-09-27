Госдума приняла закон о трудовых правах мобилизованных работников
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты парламента.
«Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранятся рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с документом период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора.
На прошлой неделе правительство приняло постановление о сохранении рабочих мест мобилизованных. Так, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде.
Для этого работнику нужно предоставить копию повестки из военкомата. При приостановке договора также происходит расчет с сотрудником за отработанные дни. Место за ним сохраняется, но при этом работодатель может заключить срочный трудовой договор с другим работником.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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