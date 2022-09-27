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Госдума приняла закон о трудовых правах мобилизованных работников

Ведомости

Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты парламента.

«Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранятся рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с документом период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора.

На прошлой неделе правительство приняло постановление о сохранении рабочих мест мобилизованных. Так, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде. 

Для этого работнику нужно предоставить копию повестки из военкомата. При приостановке договора также происходит расчет с сотрудником за отработанные дни. Место за ним сохраняется, но при этом работодатель может заключить срочный трудовой договор с другим работником.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных