Турчак назвал еще двух парламентариев, готовых поехать в зону проведения СВО
Принять участие в проведении спецоперации на Украине готовы еще два российских парламентария: замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Костюкевич, рассказал Турчак, прослужил в ВС России четыре года, с начала спецоперации был в Донбассе и на освобожденных территориях. Бондарев – генерал-майор и летчик, за плечами которого сотни боевых вылетов, удостоенный звания Героя России в 40 лет. Он также командовал российской авиацией в Сирии, добавил Турчак.
«Для обоих фраза «есть такая профессия — Родину защищать» не пустой звук», – заявил он.
Ранее Турчак сообщил, что в зону проведения спецоперации решили поехать уже четыре депутата: глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Позже в зону проведения СВО попросились депутаты «Единой России» Олег Колесников и Александр Бородай, а также ряд депутатов из регионов.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы. Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.