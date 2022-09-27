Турчак назвал еще двух парламентариев, готовых поехать в зону проведения СВО

Костюкевич, рассказал Турчак, прослужил в ВС России четыре года, с начала спецоперации был в Донбассе и на освобожденных территориях. Бондарев – генерал-майор и летчик, за плечами которого сотни боевых вылетов, удостоенный звания Героя России в 40 лет. Он также командовал российской авиацией в Сирии, добавил Турчак.