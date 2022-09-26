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Сенатор Бондарев решил участвовать в спецоперации

Ведомости

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев решил участвовать в спецоперации на Украине. Он уже подал рапорт на имя главы Минобороны Сергея Шойгу с просьбой вернуться на военную службу. Об этом сообщил вице-спикер СФ Юрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«Горжусь поступком своего коллеги и друга — настоящего патриота России», — написал Воробьев. 

Вице-спикер отметил, что в СФ Бондарев пришел с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В 2017 г. он возглавил комитет Совфеда, а на этой неделе был назначен на новый пятилетний срок в качестве сенатора от Кировской области. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы. Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Спустя несколько дней секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что в зону проведения спецоперации решили поехать уже четыре депутата: глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Турчак отметил, что многие депутаты и сенаторы выразили желание принять участие в спецоперации на Украине. Позже в зону проведения СВО попросились депутаты «Единой России» Олег Колесников и Александр Бородай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных