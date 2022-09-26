Сенатор Бондарев решил участвовать в спецоперации
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев решил участвовать в спецоперации на Украине. Он уже подал рапорт на имя главы Минобороны Сергея Шойгу с просьбой вернуться на военную службу. Об этом сообщил вице-спикер СФ Юрий Воробьев в своем Telegram-канале.
«Горжусь поступком своего коллеги и друга — настоящего патриота России», — написал Воробьев.
Вице-спикер отметил, что в СФ Бондарев пришел с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В 2017 г. он возглавил комитет Совфеда, а на этой неделе был назначен на новый пятилетний срок в качестве сенатора от Кировской области.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы. Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Спустя несколько дней секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что в зону проведения спецоперации решили поехать уже четыре депутата: глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.
Турчак отметил, что многие депутаты и сенаторы выразили желание принять участие в спецоперации на Украине. Позже в зону проведения СВО попросились депутаты «Единой России» Олег Колесников и Александр Бородай.
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