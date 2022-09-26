В Минтруде сообщили о приостановке срочного трудового договора в случае мобилизации

На прошлой неделе правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест. Так, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. Для этого работник должен предоставить копию повестки из военкомата. При приостановке договора также происходит расчет с сотрудником за отработанные дни. Место за ним также сохраняется, но при этом работодатель может заключить срочный трудовой договор с другим работником.