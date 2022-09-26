В Минтруде сообщили о приостановке срочного трудового договора в случае мобилизации
Согласно постановлению о сохранении рабочих мест, работодатель обязан будет приостановить срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на частые вопросы в Telegram-канале ведомства.
«Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года», — ответил министр на вопрос о приостановке срочного трудового договора в случае призыва.
Кроме того, социальные меры распространяются на работников, которые находятся на испытательном сроке. Их трудовой договор также будет приостановлен, а после окончания военной службы сотрудник сможет вернуться к работе на прежних условиях.
На прошлой неделе правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест. Так, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. Для этого работник должен предоставить копию повестки из военкомата. При приостановке договора также происходит расчет с сотрудником за отработанные дни. Место за ним также сохраняется, но при этом работодатель может заключить срочный трудовой договор с другим работником.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.
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