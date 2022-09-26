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Голикова: мобилизованные граждане смогут досрочно выйти на пенсию

Ведомости

Участие в спецоперации России на Украине будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии, также мобилизованные россияне получат право досрочно выйти на пенсию. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе оперативного совещания. Трансляция велась на YouTube-канале правительства РФ.

Она уточнила, что с призванными работниками не будут расторгать трудовой договор. В этом случае работодатель должен приостановить его, при этом «все причитающиеся на этот момент выплаты должны быть произведены».

«Период прохождения военной службы, а также другой, приравненной к ней, службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости», — сказала Голикова.

Кроме того, мобилизованные граждане получат право досрочно выйти на пенсию. Она добавила, что семьи с детьми до 14 лет, члены которых были призваны на службу, получат дополнительные социальные гарантии.

На прошлой неделе стало известно о подготовке поправок, согласно которым в законе закрепят право на сохранение рабочих мест теми сотрудниками, которых коснется частичная мобилизация. Согласно законопроекту, призванных граждан нельзя будет уволить. Вместо этого работодатель сможет приостановить трудовой договор.

Также группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Предлагается предоставлять льготный период на оплату кредита тем, кто подпал под частичную мобилизацию. В случае гибели военнослужащего его обязанности по кредиту прекращаются.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных