В законе закрепят право на сохранение за мобилизованными гражданами места работы

Кроме того, законопроект предполагает и ряд гарантий для семей мобилизованных. Их супруги, если в семье есть ребенок до 18 лет, при сокращениях на работе будет иметь преимущественное право на сохранение должности. А супруги, которые воспитывают детей до 14 лет, будут направляться в служебные командировки, привлекаться к сверхурочной работе и работе в ночное время, а также работать в выходные только при наличии их письменного согласия.