В законе закрепят право на сохранение за мобилизованными гражданами места работы

В законе закрепят право на сохранение за мобилизованными гражданами места работыДепутаты и сенаторы внесли в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
Право на сохранение рабочих мест теми гражданами, которые подпадают под объявленную 21 сентября частичную мобилизацию, будут закреплены в Трудовом кодексе (ТК).
Законопроект, закрепляющий обязанность работодателей не расторгать трудовой договор с мобилизованными сотрудниками, внесли в Госдуму парламентарии: депутаты Александр Хинштейн, Андрей Исаев, Андрей Картаполов, Андрей Красов («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова («Единая Россия»). Как писали «Ведомости» 21 сентября, сейчас призыв на военную службу является основанием для прекращения трудового договора.
Изменения в ТК (с их текстом ознакомились «Ведомости») предполагают, что призванные на военную службу по мобилизации работники не будут подлежать увольнению (поправка к ст. 83 ТК РФ). Кроме того, в ТК должна быть добавлена новая статья – 357.1, которая разъясняет особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных работников и тех, кто пошел служить по контракту или заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
Согласно этой статье, действие трудового договора находящегося на службе приостанавливается на период прохождения военной службы, о чем работодатель будет обязан издать соответствующий приказ. При этом «за работником сохраняется место работы (должность)», говорится в предлагаемых поправках: «В этот период работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор».
«Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок», – отмечается в законопроекте.
На период приостановления действия трудового договора работник сохранит социально-трудовые гарантии: дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи. Период приостановления действия трудового договора будет засчитан в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).
Действие трудового договора будет возобновляться в день выхода на работу. При этом работник будет обязан предупредить о своем возвращении не позднее чем за три рабочих дня.
После возобновления трудового договора работник в течение полугода будет имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска «в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя».
Кроме того, законопроект предполагает и ряд гарантий для семей мобилизованных. Их супруги, если в семье есть ребенок до 18 лет, при сокращениях на работе будет иметь преимущественное право на сохранение должности. А супруги, которые воспитывают детей до 14 лет, будут направляться в служебные командировки, привлекаться к сверхурочной работе и работе в ночное время, а также работать в выходные только при наличии их письменного согласия.
Федеральный орган исполнительной власти, с которым работник заключил соответствующий контракт, обязан информировать работодателя о дате окончания прохождения работником военной службы. Но если работник по истечении трех месяцев после прохождения военной службы не вышел на работу, то работодатель может расторгнуть договор с этим сотрудником в одностороннем порядке.
22 сентября правительство приняло постановление о сохранении рабочих мест и трудового договора для тех, кто подпадет под объявленную 21 сентября частичную мобилизацию. «Мобилизованные граждане смогут сохранить [трудовые договоры] и позже вернуться на прежнее место работы, – отмечалось в сообщении на сайте Белого дома. – Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг.». Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал, что постановление – это «временное решение» до принятия специального закона. «В понедельник [26 сентября] Совет Думы рассмотрит их, во вторник Госдума, я думаю, их примет», – сказал «Ведомостям» Нилов.
Даже если работника уже уволили, то поправки в ТК позволят ему после окончания службы подать иск о восстановлении на работе, считают юристы.
Эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ Анна Кикинская уверена, что запрет на увольнение мобилизованных в случае принятия поправок будет иметь обратную силу. Законопроект предусматривает, что большинство его положений распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. «Таким образом, даже если работник был уволен в связи с призывом по мобилизации до вступления закона в силу, увольнение в случае возникновения трудового спора может быть признано незаконным, – отмечает она, – Поэтому работодателю целесообразно самому отменить свой приказ об увольнении, но в соответствии с позицией Верховного суда, сделать это можно только с согласия работника».
В период частичной мобилизации будет допускаться прием временных сотрудников на время отсутствия основного, говорит партнер Grata International St Petersburg Михаил Герман: «Это [выглядит как] некая аналогия с отпусками по уходу за ребенком и находящимися в декрете матерями». Поправки, отмечает он, должны разрешить появившееся после публикации постановления правительства противоречие с ТК: ст. 83 ТК прямо говорит, что призыв на военную службу является основанием для расторжения трудового договора.
Руководитель практики трудового права ФБК Legal Александра Герасимова полагает, что нужен более системный подход, когда ситуация [с мобилизованными] рассматривается также с точки зрения законодательства о социальном обеспечении и т. д.
В подготовке материала принимала участие Екатерина Гробман