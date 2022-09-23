Минобороны назвало освобожденных от мобилизации специалистов

Призыв также не распространяется на лиц, которые работают в сфере информации и связи, а также на тех, кто «является учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала» и задействован в производстве и дистрибуции продукции СМИ.