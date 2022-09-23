Минобороны назвало освобожденных от мобилизации специалистов

Минобороны назвало освобожденных от мобилизации специалистовЭто сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков
Минобороны сообщило, кого не будет призывать на службу в рамках частичной мобилизации. От нее освободят сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих: в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
В ведомстве также уточнили, что в рамках частичной мобилизации призыву не подлежат граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям, работающие в операторах связи и «задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации».
Призыв также не распространяется на лиц, которые работают в сфере информации и связи, а также на тех, кто «является учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала» и задействован в производстве и дистрибуции продукции СМИ.