Генштаб назвал приоритетные военные специальности при частичной мобилизации

В Генштабе также рассказали, что освобождаться от призыва по мобилизации будут получившие бронь граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК, россияне, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья и инвалиды I группы. Помимо этого не призовут тех, кто имеет на иждивении четырех детей до 16 лет, а также занятых постоянным уходом за членом семьи. Также освобождаются от призыва и те граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.