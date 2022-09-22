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Генштаб назвал приоритетные военные специальности при частичной мобилизации

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В период частичной мобилизации в первую очередь на военную службу будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, сообщили в Минобороны России.

«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители», – заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, как таковая очередность призыва запасников не установлена, приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, а одним из главных факторов при мобилизации является наличие у резервистов военного опыта, напомнил Цимлянский. Он также отметил, что каждому региону РФ определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов, исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва.

В Генштабе также рассказали, что освобождаться от призыва по мобилизации будут получившие бронь граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК, россияне, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья и инвалиды I группы. Помимо этого не призовут тех, кто имеет на иждивении четырех детей до 16 лет, а также занятых постоянным уходом за членом семьи. Также освобождаются от призыва и те граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что россияне, постоянно проживающие за рубежом и не состоящие на воинском учете, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Однако граждане, которые находятся в краткосрочной поездке за границей, могут быть призваны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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