Генштаб назвал приоритетные военные специальности при частичной мобилизации
В период частичной мобилизации в первую очередь на военную службу будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, сообщили в Минобороны России.
«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители», – заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, как таковая очередность призыва запасников не установлена, приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, а одним из главных факторов при мобилизации является наличие у резервистов военного опыта, напомнил Цимлянский. Он также отметил, что каждому региону РФ определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов, исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва.
В Генштабе также рассказали, что освобождаться от призыва по мобилизации будут получившие бронь граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК, россияне, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья и инвалиды I группы. Помимо этого не призовут тех, кто имеет на иждивении четырех детей до 16 лет, а также занятых постоянным уходом за членом семьи. Также освобождаются от призыва и те граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
В оборонном ведомстве также подчеркнули, что россияне, постоянно проживающие за рубежом и не состоящие на воинском учете, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Однако граждане, которые находятся в краткосрочной поездке за границей, могут быть призваны.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.