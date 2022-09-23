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Компании начали бронировать сотрудников от призыва

Официальных разъяснений от правительства и профильных ведомств о не подлежащих призыву специалистах по-прежнему нет
Екатерина Кинякина Валерия Мишина Павел Сутулин Анастасия Курашева Анна Киселева Инна Сидоркова
В соответствии с законодательством далеко не любая организация имеет право на бронирование своих сотрудников / Игорь Зарембо / РИА Новости

Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи. Подготовку таких бумаг «Ведомостям» подтвердили несколько сотрудников двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. У операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов, объяснил представитель федеральной компании связи. Причем это правило действует еще с советских времен, уточнил он: «А если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место».

Составлением списков IT-специалистов, претендующих на бронь, занялись и в других компаниях. Например, банк Дом.РФ формирует свой перечень IT-специальностей, «обеспечивающих непрерывность процессов компании и ее деятельности по реализации государственных программ и проектов развития», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы банка. Подобные списки специальностей и сотрудников имеются в каждой крупной организации, уверяет он. В настоящее время Дом.РФ направил письма в адрес Минцифры России и Минстроя России с просьбой предоставить информацию об особенностях мобилизации сотрудников IT-специальностей, добавил представитель банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных