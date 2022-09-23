Компании начали бронировать сотрудников от призыва

Компании начали бронировать сотрудников от призываОфициальных разъяснений от правительства и профильных ведомств о не подлежащих призыву специалистах по-прежнему нет
Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи. Подготовку таких бумаг «Ведомостям» подтвердили несколько сотрудников двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. У операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов, объяснил представитель федеральной компании связи. Причем это правило действует еще с советских времен, уточнил он: «А если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место».
Составлением списков IT-специалистов, претендующих на бронь, занялись и в других компаниях. Например, банк Дом.РФ формирует свой перечень IT-специальностей, «обеспечивающих непрерывность процессов компании и ее деятельности по реализации государственных программ и проектов развития», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы банка. Подобные списки специальностей и сотрудников имеются в каждой крупной организации, уверяет он. В настоящее время Дом.РФ направил письма в адрес Минцифры России и Минстроя России с просьбой предоставить информацию об особенностях мобилизации сотрудников IT-специальностей, добавил представитель банка.