Компании начали бронировать сотрудников от призыва

Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи. Подготовку таких бумаг «Ведомостям» подтвердили несколько сотрудников двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. У операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов, объяснил представитель федеральной компании связи. Причем это правило действует еще с советских времен, уточнил он: «А если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место».