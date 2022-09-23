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Общество

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Ведомости

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении льготного периода на оплату кредита для контрактников и тех, кто попал под частичную мобилизацию, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

«Проект федерального закона разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении», — отметил Журавлев (цитата по ТАСС).

Помимо этого предусматривается, что в случае гибели военнослужащего или его увечья его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц.

В Госдуму ранее сегодня внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными. В соответствии с ним предлагается зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, а также оставить за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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