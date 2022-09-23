Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении льготного периода на оплату кредита для контрактников и тех, кто попал под частичную мобилизацию, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
«Проект федерального закона разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении», — отметил Журавлев (цитата по ТАСС).
Помимо этого предусматривается, что в случае гибели военнослужащего или его увечья его обязанности по кредитам будут прекращены. Это правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц.
В Госдуму ранее сегодня внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными. В соответствии с ним предлагается зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, а также оставить за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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