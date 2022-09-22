«Единая Россия» хочет сохранить рабочие места на случай демобилизации

«Единая Россия» хочет сохранить рабочие места на случай демобилизацииВ трудовом законодательстве обнаружили некоторые пробелы
«Единая Россия» вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Призыв на военную службу является основанием для прекращения трудового договора (ст. 83 ТК РФ). Соответственно, после объявления частичной мобилизации около 300 000 человек могут потерять работу – во всяком случае, именно столько человек, по словам министра обороны Сергея Шойгу, подлежат призыву из запаса.
«Все цели и задачи военной спецоперации (СВО) будут выполнены, – заявил Красов. – Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. «Единая Россия» прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения». Он также сказал, что, согласно документу, уже направленному в правительство для получения отзыва, граждане, подпавшие под мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получат все положенные социальные выплаты.