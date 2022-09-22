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«Единая Россия» хочет сохранить рабочие места на случай демобилизации

В трудовом законодательстве обнаружили некоторые пробелы
Екатерина Каляпина
Вопрос социальных гарантий и защиты трудовых прав – «один из самых сейчас обсуждаемых вопросов среди граждан» и комитеты Госдумы также участвуют в правках законодательства / Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Единая Россия» вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Призыв на военную службу является основанием для прекращения трудового договора (ст. 83 ТК РФ). Соответственно, после объявления частичной мобилизации около 300 000 человек могут потерять работу – во всяком случае, именно столько человек, по словам министра обороны Сергея Шойгу, подлежат призыву из запаса.

«Все цели и задачи военной спецоперации (СВО) будут выполнены, – заявил Красов. – Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. «Единая Россия» прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения». Он также сказал, что, согласно документу, уже направленному в правительство для получения отзыва, граждане, подпавшие под мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получат все положенные социальные выплаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных