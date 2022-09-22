«Единая Россия» хочет сохранить рабочие места на случай демобилизации

«Все цели и задачи военной спецоперации (СВО) будут выполнены, – заявил Красов. – Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. «Единая Россия» прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения». Он также сказал, что, согласно документу, уже направленному в правительство для получения отзыва, граждане, подпавшие под мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получат все положенные социальные выплаты.