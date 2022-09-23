Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
Российские студенты заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ».
Портал в том числе содержит ответы на частые вопросы граждан РФ о частичной мобилизации. Уточняется, что студенты-очники призыву не подлежат. Однако мобилизовать могут студентов-заочников.
Согласно п. 2 ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва граждан на военную службу предоставляется только студентам очной формы обучения. Для остальных она не предусмотрена.
Ранее в Генштабе ВС РФ заверили, что студентов-очников частичная мобилизация не затронет. «Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — подчеркнул представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также уточнял, что студенты вузов под призыв не подпадают.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Сегодня стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Ранее сообщалось, что отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
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