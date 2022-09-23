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Общество

Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

Ведомости

Российские студенты заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ». 

Портал в том числе содержит ответы на частые вопросы граждан РФ о частичной мобилизации. Уточняется, что студенты-очники призыву не подлежат. Однако мобилизовать могут студентов-заочников. 

Согласно п. 2 ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва граждан на военную службу предоставляется только студентам очной формы обучения. Для остальных она не предусмотрена. 

Ранее в Генштабе ВС РФ заверили, что студентов-очников частичная мобилизация не затронет. «Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — подчеркнул представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также уточнял, что студенты вузов под призыв не подпадают. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 

Сегодня стали известны специалисты, которые не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. Ранее сообщалось, что отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных