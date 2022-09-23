Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.