Газета
Медиа

Минцифры разъяснило, какие документы нужны для отсрочки журналистам и айтишникам

Ведомости

Минцифры опубликовало инструкцию для сотрудников ряда ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, которые могут получить отсрочку. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по своей специальности и работают полный рабочий день.

При явке в военкомат по повестке им необходимо взять с собой несколько документов, среди которых:

  • оригинал или заверенная копия трудового договора с работодателем;

  • диплом о получении профессионального высшего образования;

  • оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом;

  • справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции;

  • копия выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

    • Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минобороны подчеркнули, что это необходимо «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации». 

    Ранее по теме: ЦБ: часть сотрудников финансовой инфраструктуры освободят от мобилизации

    21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

    Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

    Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

    Я хочу подписаться

    Наши проекты

    Контакты

    127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
    На карте иконка Google иконка Яндекс
    +7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
    info@vedomosti.ru

    Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

    Я хочу подписаться

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных