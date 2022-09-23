ЦБ: часть сотрудников финансовой инфраструктуры освободят от мобилизации
Сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, останутся на рабочих местах после объявления частичной мобилизации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты», — приводится в поступившем в «Ведомости» сообщении от ЦБ слова Набиуллиной.
К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за:
критическую инфраструктуру;
платежи и расчёты;
инкассацию;
функционирование и защиту информационных систем;
работники дежурных смен;
специалисты, работающие с населением и предприятиями.
Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минобороны подчеркнули, что это необходимо «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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