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ЦБ: часть сотрудников финансовой инфраструктуры освободят от мобилизации

Ведомости

Сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, останутся на рабочих местах после объявления частичной мобилизации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты», — приводится в поступившем в «Ведомости» сообщении от ЦБ слова Набиуллиной.

К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за:

  • критическую инфраструктуру;

  • платежи и расчёты;

  • инкассацию;

  • функционирование и защиту информационных систем;

  • работники дежурных смен;

  • специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Минобороны ранее сегодня сообщило, что от частичной мобилизации будут освобождены сотрудники IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минобороны подчеркнули, что это необходимо «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации». 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных