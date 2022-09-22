Генштаб: осенний призыв никак не будет связан с СВО
Мероприятия осеннего призыва в армию никак не будут связаны с проведением специальной военной операции на Украине, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения проходить военную службу на территории РФ», – приводит его слова Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Всего осенью планируется призвать 120 000 человек на военную службу. Это меньше показателей прошлой осени, однако полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства даже на фоне проведения СВО.
Цимлянский также подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов-очников, обучающихся в вузах.
Ранее сегодня он заявил, что около 10 000 граждан самостоятельно прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки, в первые сутки частичной мобилизации.
Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, а одним из главных факторов при мобилизации является наличие у резервистов военного опыта, добавил он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
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