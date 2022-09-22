Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг., утверждены постановлением», — говорится в сообщении.