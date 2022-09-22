Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных
Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, следует из сообщения пресс-службы кабмина в Telegram-канале. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг., утверждены постановлением», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.
«Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.», — подчеркнули в правительстве.
Ранее стало известно, что российские власти доработают законопроект о постоянных кредитных каникулах так, чтобы он позволил автоматически предоставлять отсрочку мобилизованным в зону военной спецоперации военнослужащим.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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