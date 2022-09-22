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Горячую линию 122 задействуют для ответов на вопросы по частичной мобилизации

Ведомости

Горячая линия 122 задействована для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков», — отметил Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, колл-центры хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. В нынешней ситуации правительство будет собирать самые часто задаваемые вопросы и готовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее сегодня заявил, что около 10 000 граждан самостоятельно прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки, в первые сутки частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных