Горячую линию 122 задействуют для ответов на вопросы по частичной мобилизации
Горячая линия 122 задействована для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков», — отметил Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, колл-центры хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. В нынешней ситуации правительство будет собирать самые часто задаваемые вопросы и готовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее сегодня заявил, что около 10 000 граждан самостоятельно прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки, в первые сутки частичной мобилизации.
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