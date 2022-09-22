Хинштейн предложил направлять мобилизованных не только в ВС РФ, но и в Росгвардию
В Госдуме прорабатывается инициатива о возможности направлять в Росгвардию мобилизованных граждан с опытом службы во внутренних войсках или спецназе МВД, написал глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами из Рогсвардии и других ведомств еще ранее начали разработку инициатив, которые позволят направлять мобилизованных из запаса военнослужащих, имеющих опыт службы в милицейском/полицейском спецназе, а также во внутренних войсках, для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию (при их желании)», — написал Хинштейн.
По его словам, эта инициатива также позволит заключать краткосрочные контракты не только на военную, но и на правоохранительную службу в Росгвардии.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию.
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