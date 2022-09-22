За первые сутки мобилизации в военкоматы самостоятельно прибыли 10 000 человек
Около 10 000 граждан самостоятельно прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки, в первые сутки частичной мобилизации в России, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 000 граждан самостоятельно, не дожидаясь вручения повестки», – приводит его слова Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, а одним из главных факторов при мобилизации является наличие у резервистов военного опыта, добавил Цимлянский.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.
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