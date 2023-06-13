Путин указал на фундаментальный характер целей спецоперации

Путин указал на фундаментальный характер целей спецоперацииНо они могут меняться по ситуации, уточнил президент на встрече с военкорами
Цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, нося фундаментальный характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», – сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Евгения Поддубного по поводу возможных изменений целей спецоперации.
13 июня Путин проводит встречу с военкорами. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ней участвуют журналисты с разных телеканалов, блогеры и авторы Telegram-каналов.
В январе Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что задача России в рамках специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», – говорил Президент. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Но противник готовился перевести конфликт «в острую и горячую фазу».
На встрече с участниками II Конгресса молодых ученых 1 декабря 2022 г. Путин подчеркнул, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.