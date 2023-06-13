Путин указал на фундаментальный характер целей спецоперации

В январе Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что задача России в рамках специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», – говорил Президент. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Но противник готовился перевести конфликт «в острую и горячую фазу».