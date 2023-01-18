Путин назвал задачи России в рамках спецоперации на Украине
Задача России в рамках спецоперации на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
«По сути, полномасштабные военные действия в Донбассе с 2014 г. не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, – это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», – заявил глава государства. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Однако противник готовился перевести конфликт «в острую и горячую фазу».
«Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас», – заявил президент.
Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом же он говорил еще прошлой осенью. На встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации Путин заявил, что спецоперация сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворота на Украине.
На встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в декабре прошлого года Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.