Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом же он говорил еще прошлой осенью. На встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации Путин заявил, что спецоперация сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворота на Украине.