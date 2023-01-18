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Путин назвал задачи России в рамках спецоперации на Украине

Ведомости

Задача России в рамках спецоперации на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

«По сути, полномасштабные военные действия в Донбассе с 2014 г. не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, – это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами случается», – заявил глава государства. Он добавил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы урегулировать ситуацию мирными средствами. Однако противник готовился перевести конфликт «в острую и горячую фазу».

«Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас», – заявил президент.

Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом же он говорил еще прошлой осенью. На встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации Путин заявил, что спецоперация сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворота на Украине.

На встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в декабре прошлого года Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных