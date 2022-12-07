Путин назвал виновных в начале конфликта на Украине
Конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г., заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», — сказал Путин после выступления председателя постоянной комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилла Вышинского.
В конце ноября глава государства на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации заявил, что специальная военная операция России на Украине сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворота в этой стране.
«После этого (госпереворота. — Ред.) там пришли к власти фактически... бандеровцы по сути своей. А что такое бандеровцы? Неонацисты», — говорил на встрече Путин. Президент добавил, что они и раньше имели влияние на происходящее на Украине, однако после переворота заняли все ключевые государственные посты. Пособники Бандеры расстреливали русских, поляков и евреев, однако в последние годы на Украине таких людей возвели в ранг национальных героев, отметил Путин.
В ходе этой встречи Путин также заявил, что воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля, ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
Целями спецоперации президент назвал защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе СВО российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
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