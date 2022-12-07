Путин назвал виновных в начале конфликта на Украине

«Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», — сказал Путин после выступления председателя постоянной комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилла Вышинского.