Путин: без переворота на Украине в 2014 году спецоперации не было бы
Спецоперация России на Украине сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворот в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников спецоперации.
«Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 г., ничего бы не было. После этого там пришли к власти фактически...бандеровцы по сути своей. А что такое бандеровцы? Неонацисты», – рассказал Путин.
Они и раньше имели влияние на происходящее на Украине, однако после переворота заняли все ключевые государственные посты, добавил президент. Пособники Бандеры расстреливали русских, поляков и евреев, однако в последние годы на Украине таких людей возвели в ранг национальных героев, отметил Путин.
«Вот с чем борются ребята наши», – сказал президент.
В ходе этой встречи Путин также заявил, что воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше.
Спецоперация на Украина началась 24 февраля, ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
Целями спецоперации президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе СВО российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
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