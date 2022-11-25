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Путин: без переворота на Украине в 2014 году спецоперации не было бы

Ведомости

Спецоперация России на Украине сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворот в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников спецоперации.

«Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 г., ничего бы не было. После этого там пришли к власти фактически...бандеровцы по сути своей. А что такое бандеровцы? Неонацисты», – рассказал Путин.

Они и раньше имели влияние на происходящее на Украине, однако после переворота заняли все ключевые государственные посты, добавил президент. Пособники Бандеры расстреливали русских, поляков и евреев, однако в последние годы на Украине таких людей возвели в ранг национальных героев, отметил Путин.

«Вот с чем борются ребята наши», – сказал президент.

В ходе этой встречи Путин также заявил, что воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше.

Спецоперация на Украина началась 24 февраля, ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

Целями спецоперации президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе СВО российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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