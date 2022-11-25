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Россия не станет признавать Украину «государством - спонсором терроризма»

Ведомости

Москва не станет признавать Украину «государством - спонсором терроризма» на фоне соответствующей оценки, изложенной в резолюции Европарламента, говорится в комментарии замглавы МИД России Олега Сыромолотова.

Дипломат отметил, что Киев в ходе проведения СВО совершал вопиющие нарушения международного гуманитарного права, однако Россия по-прежнему выступает против доктрины «государственного терроризма», которую эксплуатируют «некоторые недобросовестные государства» для оправдания своего вмешательства в дела других стран, в частности для введения односторонних принудительных мер. Сыромолотов подчеркнул, что лишь Совбез ООН имеет исключительное право на введение в отношении суверенного государства мер принудительного характера.

При этом субъектами терроризма могут быть только конкретные физические лица, отметил он, поэтому принятие Россией подобной резолюции в отношении Киева имело бы юридически ничтожный характер и продемонстрировало бы, что Москва идет на поводу у недружественных стран.

«Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным. Уподобляться нарушителям международного права не будем», – заключил Сыромолотов.

Саму же резолюцию Европарламента дипломат назвал элементом «заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении России». С реальной борьбой с терроризмом, в которой Россия всегда ответственно участвовала, это не имеет ничего общего, подчеркнул он.

«Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Черном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций», – добавил Сыромолотов.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался комментировать резолюцию, заявив, что для для всех вменяемых людей «все очевидно», а у него для этого нет «медицинского образования».

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Ранее по теме: Лавров: резолюцию Европарламента по России должны комментировать медики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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