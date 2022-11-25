Россия не станет признавать Украину «государством - спонсором терроризма»

Дипломат отметил, что Киев в ходе проведения СВО совершал вопиющие нарушения международного гуманитарного права, однако Россия по-прежнему выступает против доктрины «государственного терроризма», которую эксплуатируют «некоторые недобросовестные государства» для оправдания своего вмешательства в дела других стран, в частности для введения односторонних принудительных мер. Сыромолотов подчеркнул, что лишь Совбез ООН имеет исключительное право на введение в отношении суверенного государства мер принудительного характера.