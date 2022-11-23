Лавров: резолюцию Европарламента по России должны комментировать медики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать резолюцию Европарламента о признании России «государством — спонсором терроризма», заявив, что у него для этого нет медицинского образования. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Спустя пару часов председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила о кибератаке на сайт законодательного органа ЕС.
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