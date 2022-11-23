Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

В июле аналогичную резолюцию принял сенат США, однако госдепартамент США, который и вносит страны в список «спонсоров терроризма», выступил против такого шага в отношении России. В госдепартаменте считают, что внесение России в этот список приведет к проблемам в американской и мировой экономике. В сравнении с Кубой, Сирией, Ираном и КНДР, которые США признали «спонсорами терроризма», Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, считают в ведомстве, кроме того, страна не соответствует необходимым для внесения в этот список критериям.