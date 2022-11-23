Газета
Политика

Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие Европарламентом резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма», предложила признать законодательный орган ЕС «спонсором идиотизма».

«Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», – написала она в своем Telegram-канале.

Резолюцию, которая не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».

Ранее в августе Россию «спонсором терроризма» признал сейм Латвии. Захарова тогда заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе как неонацисты». Аналогичное решение также принял парламент Эстонии в октябре. Тогда парламентарии осудили спецоперацию на Украине, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.

В июле аналогичную резолюцию принял сенат США, однако госдепартамент США, который и вносит страны в список «спонсоров терроризма», выступил против такого шага в отношении России. В госдепартаменте считают, что внесение России в этот список приведет к проблемам в американской и мировой экономике. В сравнении с Кубой, Сирией, Ираном и КНДР, которые США признали «спонсорами терроризма», Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, считают в ведомстве, кроме того, страна не соответствует необходимым для внесения в этот список критериям.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса. 

Ранее по теме: Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма из-за помощи Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных