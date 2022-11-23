Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие Европарламентом резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма», предложила признать законодательный орган ЕС «спонсором идиотизма».
«Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», – написала она в своем Telegram-канале.
Резолюцию, которая не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».
Ранее в августе Россию «спонсором терроризма» признал сейм Латвии. Захарова тогда заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе как неонацисты». Аналогичное решение также принял парламент Эстонии в октябре. Тогда парламентарии осудили спецоперацию на Украине, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.
В июле аналогичную резолюцию принял сенат США, однако госдепартамент США, который и вносит страны в список «спонсоров терроризма», выступил против такого шага в отношении России. В госдепартаменте считают, что внесение России в этот список приведет к проблемам в американской и мировой экономике. В сравнении с Кубой, Сирией, Ираном и КНДР, которые США признали «спонсорами терроризма», Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, считают в ведомстве, кроме того, страна не соответствует необходимым для внесения в этот список критериям.
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