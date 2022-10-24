Володин назвал США и ЕС спонсорами ядерного терроризма из-за помощи Украине
США и страны Евросоюза являются спонсорами ядерного терроризма, поскольку они продолжают финансировать и поставлять оружие Украине, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского. Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — сказано в сообщении.
Володин напомнил, что угроза теракта с применением «грязной бомбы», которую планировали создать террористы «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном 20 лет назад, сохранялась в США вплоть до 2011 г. — до тех пор, пока режим бен Ладена не был уничтожен.
Накануне «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что у страны нет и не будет такого оружия, так как Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
После этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главами минобороны Франции, Турции, Великобритании, США, в ходе которых он довел до них свою озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы».
В свою очередь в США, Великобритании и Франции отвергли утверждения о том, что Украина готовится к применению так называемой «грязной бомбы» на своей территории. Представители западных стран также подтвердили решимость продолжать поддерживать Украину и осудили использование Россией предлогов для дальнейшей эскалации конфликта.
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