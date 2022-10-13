Володин пригрозил Киеву «более жестким ответом» в случае продолжения терактов
Украина столкнется с «еще более жестким ответом», если теракты киевского режима будут продолжаться, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал он.
Ранее, 11 октября, Володин обвинил страны, которые поддерживают режим Зеленского, в спонсорстве терроризма. В качестве примеров террористических актов спикер Госдумы привел регулярные обстрелы критической инфраструктуры Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также диверсию на Крымском мосту.
После того как на Крымском мосту произошел теракт, в котором Россия обвинила Киев, обстрелы украинской территории участились. В частности, утром 10 октября по городам Украины были нанесены удары. В тот же день в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин пояснил, что целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
По информации Володина, удары были нанесены по 70 объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате обстрелов страна потеряла половину генерирующих мощностей. Накануне, 12 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о том, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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