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Политика

Володин пригрозил Киеву «более жестким ответом» в случае продолжения терактов

Ведомости

Украина столкнется с «еще более жестким ответом», если теракты киевского режима будут продолжаться, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал он. 

Ранее, 11 октября, Володин обвинил страны, которые поддерживают режим Зеленского, в спонсорстве терроризма. В качестве примеров террористических актов спикер Госдумы привел регулярные обстрелы критической инфраструктуры Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также диверсию на Крымском мосту.

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После того как на Крымском мосту произошел теракт, в котором Россия обвинила Киев, обстрелы украинской территории участились. В частности, утром 10 октября по городам Украины были нанесены удары. В тот же день в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин пояснил, что целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

По информации Володина, удары были нанесены по 70 объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате обстрелов страна потеряла половину генерирующих мощностей. Накануне, 12 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о том, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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