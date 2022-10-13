Володин пригрозил Киеву «более жестким ответом» в случае продолжения терактов

После того как на Крымском мосту произошел теракт, в котором Россия обвинила Киев, обстрелы украинской территории участились. В частности, утром 10 октября по городам Украины были нанесены удары. В тот же день в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин пояснил, что целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.