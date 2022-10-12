Министр энергетики Украины сообщил о поражении 30% инфраструктуры страны

В настоящее время, по словам министра, Украина рассматривает вариант получения дополнительной электроэнергии из Европы. Он подчеркнул, что энергосистема в стране «по-прежнему стабильна». В то же время Галущенко призвал западные страны предоставить Украине системы ПВО для защиты инфраструктуры.