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Политика

Министр энергетики Украины сообщил о поражении 30% инфраструктуры страны

Ведомости

В результате ракетных ударов России по Украине было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны. Об этом рассказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.

«Около 30% энергетической инфраструктуры на Украине пострадали от российских ракет с понедельника», — заявил министр. Он отметил, что Россия впервые с начала военных действий «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.

По мнению Галущенко, одной из причин атаки на объекты является то, что поставки электроэнергии с Украины в Европу помогают европейским странам экономить на российском газе и угле.

В настоящее время, по словам министра, Украина рассматривает вариант получения дополнительной электроэнергии из Европы. Он подчеркнул, что энергосистема в стране «по-прежнему стабильна». В то же время Галущенко призвал западные страны предоставить Украине системы ПВО для защиты инфраструктуры.

10 и 11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные наносят удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все намеченные объекты были поражены. 

Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение было принято в связи с украинскими попытками терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.

Из-за обстрелов инфраструктуры с 11 октября Украина приостановила экспорт электроэнергии. Кроме того, власти страны призвали жителей ограничить потребление электричества в промежуток с 17:00 до 22:00 для снижения нагрузки на электросети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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