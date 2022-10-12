Министр энергетики Украины сообщил о поражении 30% инфраструктуры страны
В результате ракетных ударов России по Украине было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны. Об этом рассказал министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.
«Около 30% энергетической инфраструктуры на Украине пострадали от российских ракет с понедельника», — заявил министр. Он отметил, что Россия впервые с начала военных действий «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.
По мнению Галущенко, одной из причин атаки на объекты является то, что поставки электроэнергии с Украины в Европу помогают европейским странам экономить на российском газе и угле.
В настоящее время, по словам министра, Украина рассматривает вариант получения дополнительной электроэнергии из Европы. Он подчеркнул, что энергосистема в стране «по-прежнему стабильна». В то же время Галущенко призвал западные страны предоставить Украине системы ПВО для защиты инфраструктуры.
10 и 11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные наносят удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все намеченные объекты были поражены.
Президент России Владимир Путин заявил, что такое решение было принято в связи с украинскими попытками терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.
Из-за обстрелов инфраструктуры с 11 октября Украина приостановила экспорт электроэнергии. Кроме того, власти страны призвали жителей ограничить потребление электричества в промежуток с 17:00 до 22:00 для снижения нагрузки на электросети.
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