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Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии

Ведомости

Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября из-за обстрелов инфраструктуры, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики страны.

«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», – сказано в сообщении министерства.

Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью.

В некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков. Власти Украины попросили жителей страны ограничить потребление электричества в промежуток с 17:00 до 22:00, чтобы пройти критические нагрузки электросетей.

Позже сегодня в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин рассказал об усилении ударов по территории Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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