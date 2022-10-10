Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии

Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью.