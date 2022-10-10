Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии
Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября из-за обстрелов инфраструктуры, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства энергетики страны.
«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», – сказано в сообщении министерства.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью.
В некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков. Власти Украины попросили жителей страны ограничить потребление электричества в промежуток с 17:00 до 22:00, чтобы пройти критические нагрузки электросетей.
Позже сегодня в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин рассказал об усилении ударов по территории Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.