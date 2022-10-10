Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
Власти Украины просят жителей страны ограничить потребление электричества в промежуток с 17:00 до 22:00, сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
«Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей», — написал он в своем Telegram-канале.
Тимошенко ранее заявил, что веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. По его словам, уже понятно, что существуют проблемы с энергосистемами разных городов. Он отметил, что речь идет об энергообъектах Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей и о всем юге Украины.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Весь киевский метрополитен на время приостановил работу, станции использовались как убежища. Мэр города Виталий Кличко уже сообщил о восстановлении работы метро.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением.
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