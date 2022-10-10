Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером

Тимошенко ранее заявил, что веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории Украины. По его словам, уже понятно, что существуют проблемы с энергосистемами разных городов. Он отметил, что речь идет об энергообъектах Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей и о всем юге Украины.